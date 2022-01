César Peixoto realça "muito orgulho" pela exibição na Luz: "Caímos de pé..."

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira

Declarações do treinador da equipa do Paços de Ferreira em reação à derrota, por 2-0, ante o Benfica, no Estádio da Luz, em novo jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin

Orgulho: "O Benfica entrou forte, isso iria acontecer, mas estivemos organizados. Com bola, poderíamos ter feito algo mais. A expulsão condicionou-nos completamente. O Benfica teve um domínio total na segunda parte, mas caímos de pé. Tenho muito orgulho nos meus jogadores na forma como abordaram o jogo e não se desorganizaram. Podíamos até ter concretizado numa ou outra oportunidade. Com o golo do Grimaldo, o resultado ficou selado. Tivemos alma, união e é isso que eu quero. Dou os parabéns aos meus jogadores por terem continuado a acreditar que era possível."

Entrada de Diaby: "Quando percebermos como o Benfica ia abordar a segunda parte, ele acabou por entrar. Criámos mais consistência no meio-campo, mais posse de bola, maior capacidade de pressão. Ele esteve muito bem. Sobretudo queríamos pressionar e ligar mais o jogo. Nas poucas vezes que fomos até à baliza [do Benfica], poderíamos ter tido um pouco de sorte. Pedi aos jogadores que nunca abdicassem da organização. A nossa segunda parte honra o clube e os nossos adeptos."

Equipa à imagem do treinador: "Vamos crescendo. A equipa demonstrou alma, personalidade e foi fiel às suas ideias. Estivemos muito bem organizados. Queremos ter mais bola, ser mais protagonistas, mas é um processo que demora tempo. Não tenho dúvidas de que podemos ser uma equipa dominadora."