César Peixoto realça "coesão" do P. Ferreira: "Em quatro jogos, só sofremos golos num"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira após o empate, a zero, na visita ao reduto do Famalicão, em jogo relativo à 18.ª jornada da Liga Bwin

Falta de agressividade: "Enfrentámos uma equipa forte, com bons jogadores, cuja classificação não reflete a qualidade que tem. Vínhamos com o intuito de vencer, mas na primeira parte faltou-nos alguma agressividade no último terço, apesar de termos o jogo controlado."

Melhoria: "Ao intervalo do jogo, conversámos e senti que a equipa entrou mais agressiva, e mesmo sabendo que o Famalicão nos podia criar perigo nas transições, tivémos boas oportunidades para nos colocarmos em vantagem no marcador."

Parte defensiva realçada: "Em quatro jogos à frente da equipa, só sofremos golos frente ao Benfica. Temos mostrado coesão e critério com bola. Falta ainda melhorar a agressividade no último terço e na zona de finalização."