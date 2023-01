César Peixoto questionado sobre um médio: "Paços anda à procura de bons jogadores"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira na antevisão ao jogo com o Chaves.

O treinador César Peixoto disse este sábado que o Paços de Ferreira vai "tentar ser competitivo" frente a um Chaves "confiante e consistente", apontando a vitória como objetivo único da 15.ª jornada da I Liga.

"O Chaves tem feito um grande campeonato, tem bons jogadores e um bom meio campo, que é muito ofensivo. É uma equipa confiante, estável e vai tentar jogar no nosso erro. Será um jogo difícil, mas todos vão ser uma guerra. E mais importante que vermos um jogo espetacular em termos estéticos é ganharmos. Vamos tentar ser competitivos contra uma equipa confiante e consistente", disse César Peixoto.

O técnico pacense, de regresso ao clube do qual foi despedido em outubro, admitiu que o Paços "poderá estar intranquilo em alguns momentos", face ao último lugar no campeonato e ainda sem vitórias oficiais na época, mas preferiu destacar o aspeto mental, lembrando que "todos os jogos serão uma guerra" e o de domingo não será exceção.

"Nunca vou abdicar da minha ideia, mas temos de perceber o momento. É natural que se tenham perdido algumas dinâmicas, mas será importante metermos mais gente no último terço, sermos mais objetivos e tentarmos finalizar fora da área. Temos de passar confiança porque estes jogadores precisam dela. Vamos dar uma boa resposta, não tenho dúvidas. Não é jogar bem ou mal, é ganhar", sublinhou.

César Peixoto, de 42 anos, deu conta da "ótima reação" do grupo ao seu regresso e disse haver "coisas novas a incluir". Assegurou que vai pedir "processos diferentes", tendo em conta a necessidade de "evoluir coletivamente", e destacou a importância do reforço do plantel.

"Conseguimos ter mais opções, mas é natural que haja ainda mais ajustes. O Maracás, o Marafona e o (Alexandre) Guedes têm conhecimento do nosso campeonato, estão adaptados, conhecem o clube, têm experiência de I Liga e vêm dar coisas importantes que faltavam nesta equipa", referiu o técnico.

César Peixoto revelou ainda o interesse num médio, sem se comprometer com o nome de Traoré, jogador do Leixões, da II Liga, apontando como potencial reforço, apesar de reconhecer que o costa-marfinense "tem feito um excelente campeonato e é um bom jogador".

"E o Paços anda à procura de bons jogadores", concluiu o técnico, que frente aos flavienses não vai poder contar com Ibrahim, ainda a recuperar de lesão, por oposição aos reforços de inverno Marafona, Maracás e Alexandre Guedes.

O Paços de Ferreira, último classificado, com dois pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 10.º, com 19, no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 15h30, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.