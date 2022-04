César Peixoto: "Queremos chatear o Sporting e o meu amigo Rúben"

"A responsabilidade está toda do lado do Sporting", afirma ainda o treinador do Paços de Ferreira, que no domingo se desloca a Alvalade (20h30).

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, revelou este sábado a vontade de "chatear o Sporting" na 28.ª jornada da I Liga, confessando que gostaria de ver o avançado Paulinho fora do jogo de domingo.

"Sabemos os pontos fortes e menos fortes, que não são muitos, do Sporting, um adversário que ainda está a lutar pelo título e, na minha maneira de ver, ainda joga melhor do que no ano passado. Queremos chatear o Sporting e o meu amigo Rúben [Amorim], que foi meu colega", disse César Peixoto, na conferência de antevisão da partida.

O técnico deu conta de uma equipa pacense "mais confiante" e na melhor fase da época, com a permanência praticamente assegurada, que irá procurar replicar em Alvalade a estratégia de todos os jogos, confessando que, se pudesse, tirava Paulinho do jogo de domingo.

"O Paulinho é um jogador muito importante. Sem bola é o primeiro que dá o mote para os "timings" de pressão, com bola vem no apoio e tem umas diagonais que o tornam muito difícil de parar", argumentou.

Com ou sem o avançado do Sporting em campo, César Peixoto não tem dúvidas sobre a valia do ainda campeão nacional, "uma equipa forte" e com jogadores "100% focados" no primeiro lugar, sendo, por isso, importante ser competitivo para disputar o jogo e "tentar conseguir alguma coisa".

"A responsabilidade está toda do lado do Sporting, no ano passado uma equipa com mais ataque à profundidade e este ano com um jogo mais envolvente, mas há sempre alguns espaços que queremos aproveitar e vamos tentar contrariar dentro da nossa organização", insistiu.

César Peixoto assegurou ainda que o sexto lugar, à distância de três pontos e ocupado pelo Vitória de Guimarães, não é uma obsessão para o Paços, lembrando que "o objetivo era a permanência e isso ainda não está garantido", numa caminhada feita jornada após jornada.

"[O sexto lugar] Não é um objetivo nosso. Agora é jogo a jogo, mas, se pudermos, vamos tentar chatear", concluiu.

Luiz Carlos, a cumprir castigo após nove cartões amarelos, e Denilson Júnior, com problemas físicos, são as ausências mais relevantes para a deslocação a Alvalade, numa lista de ausentes extensiva aos lesionados de longa duração Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi.

Em contrapartida, Edi, avançado dos sub-19, vai integrar o lote de eleitos de César Peixoto.

Paços de Fereira, nono classificado, com 33 pontos, e Sporting, segundo, com 67, defrontam-se no Estádio José Alvalade, no domingo, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.