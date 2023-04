César Peixoto pede desculpa a Conceição: "Não sou hipócrita e nunca fui..."

Redação com Lusa

Declarações de César Peixoto, treinador pacense, após o Paços de Ferreira-FC Porto (0-2), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "A equipa estava a fazer um bom jogo, com o FC Porto, naturalmente, com mais bola. Mesmo assim, a primeira oportunidade foi nossa, e o Porto nem criou tanto perigo quanto isso. Há um outro jogo depois da expulsão. Na segunda parte, em inferioridade numérica, tivemos de corrigir alguma coisa, com a equipa mais baixa, mas depois caí o penálti, que é mesmo penálti, e, depois disso, o FC Porto cria mais algumas oportunidades de golo e acaba por merecer a vitória".

Continua a acredita na permanência? "Estávamos a competir, mesmo sem cinco ou seis jogadores, e vamos continuar a acreditar, mas torna-se cada vez mais difícil. A equipa hoje voltou a ser mais competitiva".

Declarações de Sérgio Conceição na flash interview: "Entendi que as declarações feitas foram uma crítica. Se ele disse aqui que não, então peço desculpa. Não sou hipócrita e nunca fui e acho que tem de haver ética e respeito por todos e por quem trabalha".