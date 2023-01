César Peixoto: "O Braga teve muitas dificuldades e notou-se pela forma como festejaram"

Declarações de César Peixoto após o Paços de Ferreira-Braga (1-2), partida da 17ª jornada da Liga Bwin

Injustiça: "O resultado mais justo seria o empate, porque a equipa fez um grande jogo. Tivemos qualidade, caráter nos duelos, sempre bem organizados. O Braga teve muitas dificuldades e notou-se pela forma como festejaram no final. Não tivemos a sorte na fase final, num lance fortuito."

Agora, o Benfica: "A equipa tem demonstrado muita alma, hoje fizemos um grande jogo, contra o Benfica será novamente muito difícil. A obrigação está toda do lado do Benfica, mas estamos preparados para lutar pelo resultado. A cada jogo a equipa cria mais situações de golo, mais qualidade com bola, conseguimos em muitos momentos rematar, cruzar e ser agressivos no último terço. Eles sentem que é este o caminho."

O regresso: "No meu regresso fizemos quatro pontos em três jogos, mas podíamos ter feito mais. O importante é olhar para o futuro e perceber o que podemos fazer na segunda volta. Temos de olhar em frente, sabendo que será um caminho difícil, mas acreditamos muito".