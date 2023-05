César Peixoto: "Não espero um Sporting desmotivado. Pelo contrário"

O técnico pacense recordou que Chermiti é um jogador "mais de ataque à profundidade", enquanto "o Trincão é mais móvel", mas assegurou que os seus jogadores estão "preparados para as duas formas"

César Peixoto disse este sábado que o plano do Paços de Ferreira tem de ser "perfeito" para levar pontos contra a "forte equipa do Sporting", em jogo da 31.ª jornada da I Liga, no domingo.

"É importante estarmos muito organizados, pois vão existir momentos em que o Sporting vai ter mais bola do que nós, temos de ser agressivos nos duelos quando entrarem no nosso bloco, mas também teremos de ter alma, caráter e coragem. O nosso plano tem de ser perfeito para levarmos pontos contra uma equipa forte", disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo com o Sporting.

O técnico pacense disse não ter dúvidas das dificuldades que vai encontrar na receção a um Sporting, em sua opinião, motivado.

"Não vejo um jogo fácil e não espero um Sporting desmotivado. Pelo contrário. Acredito num Sporting desinibido, o que às vezes torna as coisas piores, porque os jogadores conseguem libertar-se mais da pressão. Será um Sporting superagressivo e pressionante, a querer roubar-nos bolas", sublinhou.

O Paços vem de uma vitória importante em Vizela (2-1), dando seguimento ao que César Peixoto apelida de "recuperação fantástica", num final de campeonato em que todas as jornadas são encaradas como finais. Este caráter decisivo dos jogos atenua em certa medida qualquer receio que pudesse existir pelo nome do adversário.

"O Sporting é uma excelente equipa e um adversário de muita valia. Teremos de estar superfocados, superconcentrados, mas é mais um jogo e sabemos sabendo que podemos discutir o resultado contra qualquer equipa", referiu César Peixoto, ainda na dúvida sobre o ataque do Sporting.

O técnico pacense recordou que Chermiti é um jogador "mais de ataque à profundidade", enquanto "o Trincão é mais móvel", mas assegurou que os seus jogadores estão "preparados para as duas formas".

"Temos de fazer o nosso trabalho e quero estar focado na minha equipa. Tínhamos muitas baixas para Vizela e conseguimos construir uma equipa competitiva, agora temos mais opções", concluiu.

Matchoi e Hernâni permanecem entre os lesionados, numa lista de ausentes apenas alargada a Antunes, que vai cumprir castigo.

Na tabela, o Paços mantém-se em zona de descida direta, no 17.º e penúltimo lugar, com 20 pontos, enquanto o Sporting é quarto, com 64.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.