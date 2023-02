César Peixoto: "Há aqui uma aura que nos envolveu e que está a ajudar"

César Peixoto, treinador do Paços

Redação com Lusa

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, após o triunfo por 3-1 em casa do Estoril, na ronda 21 do campeonato.

A vitória: "Sabíamos que na segunda parte o Estoril ia entrar forte nos primeiros 15 minutos para fazer golo e reentrar no jogo. Sofremos o golo, mas quem entrou a partir do banco fê-lo muito bem, muito forte, e continuámos consistentes."

Último lugar: "Apesar da classificação, a equipa tem estado muito consistente e muito forte mentalmente. É algo que temos trabalhado muito, a equipa acredita muito no trabalho que está a ser feito durante a semana, tem feito bons jogos e aqui e ali já deveríamos ter tido mais pontos. Os jogadores acreditam muito e mesmo o ambiente dos adeptos, ainda hoje estavam cá bastantes, e apesar da classificação, acreditam muito no que a equipa está a fazer. Há aqui uma aura que nos envolveu e que está a ajudar com um bom ambiente para conseguirmos fazer um bom final da época."

Oportunidades: "Temos criado sempre muitas oportunidades, algumas delas claríssimas: contra o Benfica foram três bolas no ferro, contra o Portimonense também tivemos duas, ou seja, temos sempre muitas situações de golo e era uma questão de tempo até que a bola começasse a entrar".