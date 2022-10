César Peixoto garante: "Nunca senti desconfiança dos jogadores"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira na antevisão ao jogo com o Arouca.

O treinador César Peixoto disse este sábado que o Paços de Ferreira está "preparado para fazer um bom jogo" diante do Arouca, visando a primeira vitória na I Liga de futebol, em jogo da oitava jornada, no domingo.

"Estamos preparados para fazer um bom jogo e vencer, perante um Arouca moralizado. Este ano, o adversário tenta jogar a partir de trás, porque tem bons jogadores e está bem orientado. É uma equipa matreira e com jogadores experientes de I Liga. Não será fácil, porque o Arouca vem de um bom momento, mas queremos muito a primeira vitória", disse César Peixoto.

Na conferência de antevisão ao jogo com o Arouca, Peixoto reconheceu as vantagens da pausa nos campeonatos (devido aos trabalhos das seleções) para a equipa, hoje com mais opções. "Temos menos gente lesionada e ficámos com mais opções. Foram duas semanas importantes para trabalhar com os jogadores que tinham chegado mais tarde e potenciá-los a nível físico. O plantel ficou mais forte e mais competitivo nos treinos. Isso aumenta a intensidade no treino", sublinhou.

O Paços somou o primeiro ponto nos Açores, diante do Santa Clara (1-1), na última jornada, um desfecho que o técnico pacense considerou "importante" por "ajudar a desbloquear um pouco" os níveis de ansiedade da equipa. "Sentíamos a equipa forçada pelos resultados, mas os jogadores reagiram muito bem porque acreditam sempre no processo. Nunca senti desconfiança dos jogadores e eles sabem que alguns resultados foram injustos. Estas duas semanas foram boas para pegar em alguns jogadores e potenciá-los para serem opções válidas", insistiu.

Apesar do penúltimo lugar, em zona de descida, com apenas um ponto em sete jornadas, César Peixoto deu conta de um "forte" espírito de grupo, precisando que "por vezes, até pode parecer estranho um ambiente tão saudável numa equipa que não está a conseguir ganhar", no que pensa poder ser um trunfo para o jogo diante do Arouca.

Luiz Carlos, Holsgrove e Pedro Ganchas estão lesionados e vão falhar o jogo da oitava jornada.

Na tabela, o Paços é 17.º, com um ponto, enquanto o Arouca é 11.º, com oito. As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 18h00, num jogo que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.