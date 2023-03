César Peixoto: "Ficámos em vantagem para o Santa Clara, mas ainda há 10 finais..."

Redação com Lusa

Declarações do treinador pacense César Peixoto após o jogo Paços de Ferreira-Santa Clara (1-0), da 24.ª jornada da I Liga.

Análise ao jogo: "Vitória justa, a primeira parte foi de sentido único, entrámos bem na segunda e, depois, o Santa Clara, num jogo mais direto, tentou chegar mais à frente, criando-nos uma única situação de golo. No Casa Pia, fizemos uma grande primeira parte, mas hoje gerimos melhor com bola em todo o jogo. Parabéns aos jogadores, num jogo muito competente e com um ambiente fantástico, em que o importante era ganhar."

Confiança: "As vitórias trazem confiança, mas são apenas três pontos. Foi uma final em que conseguimos levar a melhor e ficámos em vantagem para o Santa Clara, o que é bom, mas ainda há 10 finais para disputar."