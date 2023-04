César Peixoto faz as contas e recorda: "Contra o FC Porto sofremos depois de estar com menos"

Declarações de César Peixoto após o Vizela-Paços de Ferreira (1-2) da 30ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Sabíamos que íamos defrontar uma excelente equipa: gosto muito de ver o Vizela jogar. Sabíamos que, até pelas baixas que temos, não tínhamos muitos argumentos. Tínhamos de traçar um plano quase perfeito para conseguir levar pontos. Foi um jogo de muito sacrifício, mas de muita organização. Foi uma prova de vida da minha equipa. A estratégia funcionou na perfeição. Parabéns ao Vizela pelo campeonato que está a fazer, pela forma como joga. Nós também somos uma equipa positiva, mas hoje era mesmo para pontuar."

Respirar: "Andamos a respirar pouco desde que chegámos [pela segunda vez esta época à equipa técnica do Paços de Ferreira]. Vamos ganhando oxigénio, depois tiram-nos, mas a equipa tem sido resiliente. Hoje, era muito importante para nós [vencer], depois de o Marítimo perder. Já tinha acontecido três ou quatro vezes e não conseguíamos encurtar [distâncias]. Com muitas limitações, conseguimos pontuar, metemos um miúdo de 17 anos, outro de 20, muita juventude."

Pontuar: "Sabíamos que tínhamos de agarrar os três pontos e não os deixar fugir. Temos de acreditar até ao final. Disse na apresentação que [a luta pela manutenção] vai ser até ao último jogo e parece que não me vou enganar. Temos de atacar todos os jogos para pontuar. Nunca sabemos onde vamos pontuar. O Vizela tem vindo a fazer um bom campeonato, poucas equipas têm vindo aqui conseguir pontos e nós ganhámos. Contra o FC Porto, que é melhor do que nós, estivemos competitivos e sofremos depois de estar com menos [jogadores]. Não sei se conseguiríamos ser competitivos até ao fim. Acreditamos que podemos lutar pelos pontos em todos os jogos".