César Peixoto fala em "antijogo" do Estoril e comenta contratação de Gaitán

Redação com Lusa

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, após o empate 0-0 na deslocação ao reduto do Estoril.

Análise ao jogo: "Foram duas equipas com qualidade. A primeira parte foi muito tática, com dificuldades na pressão da nossa parte. Foi um jogo muito repartido, mas a nós faltou-nos capacidade no último terço e mais agressividade. Na segunda parte, quando estivemos em vantagem numérica, quisemos fazer tudo rápido e não fomos capazes. Mas tenho de sublinhar que o Estoril fez muito antijogo e foi-lhe permitido. Não nos foi permitido chegar à baliza."

Semana difícil: "Mesmo assim, toda a equipa está de parabéns depois de uma semana complicada, uma semana atípica. Treinámos juntos apenas uma vez, mas demos uma boa resposta, batemo-nos bem. Foi uma semana muito complicada, mas os jogadores deram uma boa resposta, são uns campeões e estão tristes, pois queriam mais."

Contratação de Gaitán: "O Nico [Gaitán, reforço hoje anunciado], estando bem, pode dar-nos qualidade e definição no último terço. Tem de se enquadrar no grupo, mas vem dar mais qualidade para nos levar para o patamar que pretendemos. Eu, como treinador, tento sempre ter os melhores jogadores e um plantel mais rico. Estamos contentes com a chegada dele e agora tem de trabalhar para que possam surgir oportunidades numa equipa coesa e que está a crescer."