César Peixoto explica saída do Paços: "Após longa reflexão e muita ponderação, decidi..."

O Paços de Ferreira anunciou esta quarta-feira a rescisão do contrato com César Peixoto, treinador que não conseguiu evitar a descida do clube à II Liga.

"A Direção do Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ Lda. informa que o vínculo contratual que ligava a equipa técnica liderada por César Peixoto ao FC Paços de Ferreira cessou no dia de hoje", pode ler-se no comunicado.

"Ao mister César Peixoto e à sua equipa técnica, o FC Paços de Ferreira deixa um agradecimento pelo profissionalismo, e deseja uma boa sorte para o futuro", conclui o mesmo documento.

Por seu turno, César Peixoto recorreu às redes sociais para dar conta da saída: "Após longa reflexão e muita ponderação, decidi que é altura de deixar o comando técnico do FC Paços de Ferreira. Reassumimos o comando da equipa, conscientes dos desafios que teríamos pela frente. Apesar dos esforços e da dedicação incansável de todos, não alcançamos o objetivo: manter o FC Paços de Ferreira no seu lugar de direito. O futebol é um jogo imprevisível, repleto de altos e baixos, e, infelizmente o máximo de cada um de nós não foi o suficiente para combater a aleatoriedade deste jogo que tanto nos apaixona", pode ler-se no Instagram.



"Esta temporada foi um verdadeiro teste à nossa resiliência e determinação. Quero expressar a minha gratidão aos meus jogadores, que, contra tudo e contra todos, deram tudo o que podiam numa época emocionalmente muito desgastante. Só nós sabemos o quão difícil foi e o quão frustrados nos sentimos. Bem hajam. Tenho de agradecer igualmente aos membros da equipa técnica e aos nossos adeptos, que estiveram ao nosso lado durante esta jornada. O vosso apoio incondicional impulsionou-nos a nunca desistir. Esta decisão não diminui em nada o meu carinho e respeito pelo FC Paços de Ferreira. Esta Instituição estará sempre no meu coração", conclui.