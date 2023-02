César Peixoto explica contratações de Paulo Bernardo, Hernâni e Tiago Ribeiro

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira

Redação com Lusa

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, após o triunfo por 2-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "A vitória é justa. Não entrámos bem nos primeiros 10 minutos, depois começámos a fazer o que tínhamos trabalhado. Temos 21 remates contra 10. Eles só tiveram mais posse de bola nos últimos minutos. Podíamos ter feito o terceiro golo, mas fiquei com dúvidas no lance do Maracás. Foi um jogo difícil, frente a uma boa equipa, que nos complicou muito a vida."

Gaitán: "Fez o que esperamos dele, que é definir bem, mas defensivamente também esteve bem, trabalhando muito para a equipa. Hoje foi muito importante para nós."

Reforços Paulo Bernardo, Hernâni e Tiago Ribeiro: "Os reforços chegam dentro do que fomos fazendo no mercado, dar profundidade e concorrência interna ao plantel e isso vai fazer com que sejamos mais competitivos."