César Peixoto está de regresso ao Paços de Ferreira

O regresso de César Peixoto ao banco do Paços de Ferreira está muito próximo e deverá ser, inclusive, confirmado esta segunda-feira, no regresso da equipa ao trabalho.

Tal como O JOGO escrevera há dias, o clube trabalhava há muito nesse cenário surpreendente, inicialmente rejeitado pelo técnico, que tinha sido substituído no cargo por José Mota.

Todavia, Peixoto ficou sensibilizado com mensagens que recebeu de jogadores do plantel pacense a apelar ao regresso e terá reconsiderado a oferta, reassumindo agora a orientação de uma equipa que tem apenas dois pontos somados no campeonato e que trabalha em contrarrelógio para reforçar o grupo para ainda tentar escapar à descida.