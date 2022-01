César Peixoto e o vermelho a Denilson: "Em Portugal expulsa-se muito facilmente"

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, após a derrota com o Benfica, 2-0, no Estádio da Luz, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin.

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de Imprensa após a derrota com o Benfica, 2-0, no Estádio da Luz, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin, foi questionado sobre a expulsão de Denilson, no final da primeira parte. Considerando que "condicionou" o jogo do emblema pacense, o técnico não quis "arranjar desculpas".

"Já é difícil 11 para 11, mas a equipa conseguiu-se aguentar. Faltou-nos um bocado mais de capacidade de ter bola e sair a jogar. A expulsão acaba por condicionar e dificultar o jogo para nós. Não tenho por hábito arranjar desculpas pelo árbitro. Acho que em Portugal se expulsa muito facilmente, mas a única coisa que tenho a dizer é que não gostei. Não gostei", começou por dizer.

"Ainda não vi o lance, o [que me parece é que o] Deni solta o pé e o Grimaldo acaba por aparecer. Não é propositado, mas não vi o lance, não consigo ter a certeza do que estou a dizer", concluiu, mais tarde, sobre o tema.