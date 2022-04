César Peixoto e a derrota em Alvalade: "É com este futebol que queremos continuar"

César Peixoto, no jogo com o Sporting

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, na zona de entrevistas rápidas, após a derrota na visita ao Sporting (2-0), na 28ª jornada da Liga Bwin

Jogo: "Enfrentámos uma boa equipa, muito bem organizada pelo Rúben [Amorim], que está de parabéns. Fizemos um bom jogo, pressionámos a campo inteiro, dominámos o jogo em muitos momentos, quisemos ser proativos, é com este futebol que queremos continuar e é com este futebol que estamos a crescer. Tenho muito orgulho nos meus jogadores, pela forma como encararam o jogo, a forma como tiveram o caráter, a coragem e a personalidade para vir aqui, perante o campeão nacional, que é uma grande equipa, e jogar desta forma, poucas equipas o fizeram. É assim que vamos continuar até ao final, muito orgulho nos meus jogadores, nos adeptos, na estrutura do clube, estou muito feliz aqui.

Falta de eficácia no último terço? "Sim, temos de ser mais agressivos no último terço, ter melhores tomadas de decisão, aqui ou ali podíamos ter sido mais agressivos, faltou-nos isso hoje. Temos feito bastantes golos, hoje acabámos por não fazer, mérito do Sporting, mas eu acho que fomos uma equipa com caráter e personalidade, o caminho é este, não é por acaso que fizemos 22 pontos desde que nós chegámos e vamos continuar a pontuar. Sabíamos que ia ser difícil, mas os jogadores foram guerreiros e cumpriram à risca o plano de jogo, faltou-nos isso que disse [jornalista], chegarmos lá mais na frente e tentarmos chegar ao golo e abrir ainda mais o jogo, porque houve momentos onde dominámos o Sporting.

Paços sentiu segundo golo? "Não é sentir, o Sporting tem os jogadores que tem e tem muita qualidade coletiva e individual, o Rúben vai ao banco e tem muitas opções. A equipa deles foi acrescentando, nós também tivemos algumas limitações por causa de lesões. Lançámos o Edi [Edmilson Mendes], o que é bom porque temos apostado nos jovens do clube, mas o Sporting ter feito fez com que ficasse mais confiante, mais confortável e acaba por ter um pouco mais de controlo, o que é normal. Dignificámos o jogo, o futebol e acabámos por fazer um bom jogo.

Resto do campeonato: "Desejo continuar a crescer, os jogadores acreditaram no nosso trabalho e têm de continuar a não ter receio de arriscar, de crescerem e de terem a qualidade de jogo e de trabalho que têm. Projetamos jogo a jogo, treino a treino, só assim vamos crescer. Nota-se a olhos vistos que a equipa joga de igual para igual seja contra quem for e não foi hoje que conseguimos uma vitória contra um grande mas jogámos de igual. Não viemos aqui jogar para o pontinho, gostamos demasiado do futebol e da nossa ideia de jogo, aqui ou ali não sai tão bem, mas eles não desistem, são uns campeões e tenho muito orgulho nos meus jogadores.