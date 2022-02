César Peixoto deixa elogio: "Tem um à-vontade acima da média para a idade..."

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira

Redação com Lusa

Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, após o triunfo por 2-1 sobre o Vizela, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "O adversário entrou mais forte, mas a equipa equilibrou e começámos a construir. Sofremos um golo quando estávamos por cima, mas a equipa não desanimou e empatámos merecidamente ainda na primeira parte, depois de ter tirado um médio já amarelado e colocado um extremo, o que veio a resultar. Sabemos que o Vizela, mesmo com menos um, podia criar problemas e, por isso, os nossos jogadores tiveram de ter paciência para procurar os espaços. Marcámos o segundo e gerimos o resultado. A vitória é justa e o mérito é dos jogadores. O estádio esteve bonito com os nossos adeptos e os do Vizela a fazerem um bom ambiente, mas os nossos foram o 12.º jogador."

Matchoi: "O Matchoi é um jovem em acreditamos muito. Tem um à-vontade acima da média para a idade e marcou um golo importante para ele. Ainda tem coisas para crescer, devendo perceber melhor os espaços e não querer ir buscar a bola a toda a hora, mas vai continuar a jogar."

Lesão de Koffi: "O [reforço de inverno] Koffi lesionou-se com gravidade [num tornozelo] e não joga mais esta época. É um miúdo com talento, tem muitos sonhos e isto é o pior do futebol."