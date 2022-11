César Peixoto comenta saída do Paços de Ferreira: "Fui até onde me deixaram"

ENTREVISTA - Causou impacto quando chegou a Paços de Ferreira, mas os maus resultados no início de época, com várias condicionantes, levaram à sua saída. Apesar de tudo, sente-se muito valorizado com esta experiência.

É a primeira vez que fala sobre a saída de Paços de Ferreira. Assume que as fortes transformações no plantel não o ajudaram, garante que o plantel estava com ele e acredita que o sucesso chegaria com uma vitória.

Três semanas depois de sair, que reflexão faz sobre a sua passagem pelo Paços de Ferreira?

-Tivemos momentos muito bons, a começar pela fantástica recuperação na época passada, em que fizemos imensos pontos em poucos jogos. A seis jornadas do fim a permanência estava assegurada e até podíamos ter chegado à Europa, além de termos valorizado jogadores praticando bom futebol.