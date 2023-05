César Peixoto após Paços-Sporting: "O que fizemos foi muito, muito mau. Não pode ser"

Declarações de César Peixoto após o Paços de Ferreira-Sporting (0-4) na 31ª jornada da Liga Bwin

Sobre o golo caricato: "É verdade que o golo condiciona. Jogar com o Sporting já é difícil, tem uma boa equipa, joga de forma relaxada e nós com muita pressão em cima. O golo pesou bastante na minha equipa. Mas, não pode ser desculpa para o resto. Foi muito, muito mau. Esta não foi a equipa que fez 18 pontos até agora, que tem tido coragem e que tem de estar já pronta na próxima jornada. Não pode ser com este baixar os braços. A equipa rendeu-se bastante cedo, assim não pode ser".

Sobre as contas da permanência: "Tenho de trabalhar a equipa esta semana para irmos fortes a Chaves. Não fizemos hoje um bom jogo, mas temos de tentar fazer uma equipa competitiva e ir a Chaves fazer novamente um bom jogo. Hoje não conseguimos ser competitivos e agressivos. Agora é trabalhar em cima deste jogo e fazer muito mais. Encurtámos bastante (para os adversários diretos), mas ainda não chega e o próximo jogo será mais uma final".