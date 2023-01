César Peixoto após empate: "O Chaves teve alguma sorte no golo"

Declarações de César Peixoto após o jogo Paços de Ferreira-Chaves, que terminou com o empate 1-1, da 15.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Jogo equilibrado, com um Chaves, que tem feito um bom campeonato, mais confiante, mas entrámos bem no jogo, com a equipa sempre preparada para reagir à perda, embora condicionados pelos cartões."

Segunda parte: "Corrigimos algumas coisas ao intervalo. O Chaves teve alguma sorte no golo, num remate que desvia e a bola entra, mas a reação da equipa foi fantástica. Acabámos por fazer um golo e tivemos mais situações em que não fomos felizes. No cômputo geral, um pouco mais de domínio nosso, mas o empate ajusta-se."

A resposta: "Equipa deu uma boa resposta, teve alma e caráter, quem entrou foi para ajudar, mas temos de ter mais tranquilidade na zona de definição. Estou contente com o que vi, mas o resultado não é que o queríamos".