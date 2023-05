César Peixoto: "Alguns jogadores ainda não sabem do futuro..."

Declarações do treinador do Paços de Ferreira na antevisão ao jogo com o Braga.

O treinador do Paços de Ferreira assegurou que, apesar de já despromovida, a equipa vai ser "competitiva" em Braga e "profissional até ao último dia" da I Ligal, na antevisão à 34.ª e derradeira jornada.

"Temos de ser profissionais até ao último dia. Foi uma semana diferente, os jogadores estiveram cabisbaixos, mas temos de representar este clube com dignidade. Apelo sempre à dignidade e ao orgulho dos jogadores. Vamos defrontar uma boa equipa e não espero facilidades. Vão querer ganhar", disse César Peixoto, na conferência de imprensa na véspera da visita ao Sporting de Braga, na última jornada do campeonato.

O técnico pacense insistiu na importância do brio profissional dos jogadores, sem esconder a "frustração e tristeza" do grupo com a despromoção, anterior ao jogo com o Rio Ave [vitória por 3-1], na última jornada, para repetir que o Paços terá de "cair de pé".

"Queríamos estar ainda a competir pelo objetivo. Mas, a cair, terá de ser de pé. Dentro das nossas possibilidades, vamos ser competitivos contra o Sporting de Braga, que está a fazer uma excelente época, mesmo sabendo que não estamos na melhor forma em termos mentais", sublinhou.

Para César Peixoto, é preciso mostrar em campo que a equipa do Paços é superior à classificação alcançada, lembrando que ainda há coisas por decidir. "Teremos de mostrar que, se calhar, o resultado final não é tão justo como parece. Fizemos 18 pontos na segunda volta e ainda podemos acabar com os mesmos pontos do Marítimo. Há muita coisa a decidir. Alguns jogadores ainda não sabem do futuro. O Paços é um clube de primeira", concluiu.

Na tabela, o Paços, já despromovido, ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 23 pontos, enquanto o Sporting de Braga é terceiro, com 75, e já tem garantida a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

As duas equipas defrontam-se no Estádio Municipal de Braga, no encerramento da última jornada, no sábado, às 20h30, num jogo que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.