César Peixoto: "A equipa acabou cansada e frustrada"

Redação com Lusa

Declarações do treinador do Paços de Ferreira após o empate a um golo frente ao Tondela, na ronda 32 do campeonato.

O jogo: "Entrámos bem e a reagir bem, criámos algumas situações de perigo, mas sofremos o golo contra a corrente do jogo. A equipa não teve depois a mesma capacidade de continuar em cima, teríamos de fazer mais qualquer coisa, porque o Tondela ia baixar mais as linhas na segunda parte."

Mudanças: "Tirámos, por isso, o Rui [Pires] na segunda parte para entrar o Denilson e conseguimos um domínio ainda mais avassalador. É verdade que em algumas transições eles conseguiram criar algum perigo, mas, depois, dominámos completamente."

Sabe a pouco: "Penso que chegámos ao empate um bocado tarde, mas ainda tivemos o Denilson isolado. A equipa acabou cansada e frustrada, porque a vitória seria o mais justo."