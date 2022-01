César Peixoto: "A ausência do Eustáquio vai abrir a porta a outro jogador"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira na antevisão ao jogo com o Estoril.

O treinador do Paços de Ferreira disse este domingo estar preocupado com a resposta física frente ao Estoril, após uma semana atípica, marcada por várias ausências devido a casos de covid-19 na equipa.

César Peixoto falava na conferência de antevisão do jogo da 20.ª jornada, na segunda-feira, e admitiu que "foi uma semana diferente e difícil" na preparação da visita ao Estoril Praia. "Foi uma semana atípica para nós, como também tem sido para algumas equipas, e também a preparação foi diferente. Tivemos reuniões por Zoom [com os jogadores que recuperavam de covid-19], mas presencialmente não tivemos muito tempo", disse César Peixoto.

O treinador do Paços desvalorizou, por outro lado, o momento do Estoril, derrotado nos últimos cinco jogos, quatro deles para o campeonato, vincando que "a qualidade está lá". "[O Estoril] É uma equipa ofensiva, que quer ter bola, e com muita qualidade individual. Os resultados atuais não têm sido os melhores, mas apresentou uma boa qualidade de jogo na primeira metade da temporada e a qualidade está lá. Além disso, tem um conforto [pontual] diferente do nosso", sublinhou.

O Paços vai a jogo na segunda-feira, pela primeira vez, sem Stephen Eustáquio, cedido ao FC Porto, mas a estratégia anunciada pelo técnico passa por reajustar ideias e potenciar as soluções existentes no plantel. "A ideia de jogo é a mesma, só temos de potenciar o que temos e encaixar as características dos jogadores para essas posições no que queremos para a equipa, procurando um equilíbrio. A ausência do Eustáquio, se calhar, vai abrir a porta a outro jogador que também tem trabalhado bem e vinha jogando menos", referiu.

Ainda à espera de um central, para colmatar a ausência prolongada de Flávio Ramos, o técnico viu chegarem ao clube três jogadores para o ataque, ainda que Noa Cervantes (cedido pelo Reims) vá trabalhar também com a equipa júnior. César Peixoto admitiu que foram as contratações possíveis.

"O mercado nem sempre é como a gente espera, mas parecem-me jogadores que podem aportar coisas diferentes à equipa, permitindo-nos variar e ter mais opções. Temos tido muitas lesões e as soluções não são muitas. Têm agora que provar e o tempo dirá", disse o técnico, aludindo ainda a algumas queixas apresentadas por João Pedro.

Maracás, castigado, e os lesionados Jordi, Jorge Silva, Flávio Ramos e João Vigário integram a lista de ausentes para o jogo com os estorilistas.

Na tabela, o Estorilé sétimo, com 25 pontos, enquanto o Paços de Ferreira ocupa o 12.º lugar, com 19.

As duas equipas defrontam-se no estádio António Coimbra da Mota, na segunda-feira, às 19:00, num jogo que terá arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.