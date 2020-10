Castores anunciam avançado israelita

Com 25 anos, Dor Jan chega do Bnei Yehuda e assinou por três temporadas

O avançado israelita Dor Jan, que alinhava no seu país no Bnei Yehuda, vai jogar no Paços de Ferreira, num contrato válido até junho de 2023, oficializou esta segunda-feira o clube português.

Nas suas redes sociais, os castores dão conta que "Dar Jan é o mais recente reforço do FC Paços de Ferreira", acrescentando que o avançado israelita é "proveniente do Bnei Yehuda" e "assinou um contrato para as próximas três temporadas".

Na época passada, o futebolista, de 25 anos, completou 40 jogos e apontou 12 golos pelo Bnei Yehuda, bem acima da temporada anterior, de estreia no clube, na qual alinhou em 31 jogos, tendo anotado sete golos.

Dor Jan, de 25 anos, vai jogar pela primeira vez fora do país natal.