BANCO DE LUXO >> Os treinadores de bancada têm lugar no futebol e sem adeptos nos estádios O JOGO deu a oportunidade de voltarem a ter voz. Graças à internet, respeitando regras de distância de social recomendadas, BANCO DE LUXO está no ar para todos sabermos o que pensam os adeptos dos clubes que apoiam.

Ao longo dos próximos dias, várias vezes ao dia, "sintonize" O JOGO e oiça os melhores treinadores de bancada dos clubes da I Liga. Haja um banco de luxo para se fazerem ouvir, como sucede com Miguel Ribeiro, fundador da claque e "adepto intenso do Paços de Ferreira". Mais do que olhar para o que está prestes a chegar, o treinador de bancada Miguel recorda uma época passada muito marcada pelos reforços de inverno e a chegada do treinador Pepa.