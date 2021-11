Bancada do Paços de Ferreira foi chumbada e continua fechada ao público

A bancada do topo este do Estádio Capital do Móvel foi chumbada pela Comissão Técnica de Vistorias da Liga.

A Comissão Técnica de Vistorias da Liga e a Autoridade para a Prevenção e Controlo da Violência no Desporto (APCVD) estiveram, esta terça-feira, a avaliar a bancada do topo oeste do Estádio Capital do Móvel e esta foi chumbada, sabe O JOGO.

Nos próximas dias, serão efetuadas novas avaliações técnicas.

Recorde-se que o Paços de Ferreira suspendeu a bancada, no mesmo dia em que a Liga a interditou, perante a evidência de que um degrau de acesso às cadeiras cedera, no jogo com o Sporting.