Bancada amovível que a Liga interditou será recuperada e reforçada pelo Paços

Estrutura será alvo de intervenção, nova vistoria da Liga, e até pode reabrir já no próximo jogo.

A bancada amovível colocada no topo Oeste do Estádio Capital do Móvel, cuja utilização o Paços de Ferreira suspendeu, no mesmo dia em que a Liga a interditou, perante a evidência de que um degrau de acesso às cadeiras cedera, no jogo com o Sporting, será recuperada e reforçada de forma a garantir a segurança dos adeptos e poderá até receber luz verde do organizador dos campeonatos profissionais para reabrir ao público visitante a tempo do próximo jogo em casa, a 4 de dezembro.

As imagens de um buraco no lugar onde um degrau cedera, difundidas por adeptos do Sporting na última jornada, colocaram em causa o recurso àquela estrutura, a cujos lugares correspondem os bilhetes mais baratos para os visitantes. Vedada a utilização, a Liga convidou o clube a indicar zonas alternativas para acolher estes adeptos, o que não constituiria problema num recinto que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ser redesenhado com aumento de comodidade e lotação. Uma das duas bancadas construídas de raiz só é utilizada nos jogos com os emblemas que arrastam mais adeptos, como foi o caso do Sporting, na última jornada. Essa redistribuição do público poderá até nem vir a ser necessária, pois, uma vez garantido o reforço dos degraus - onde é interdita a permanência de adeptos, regra que tende a ser ignorada -, o topo Oeste estará em condições de ser aprovado em nova vistoria da Liga. A Mata Real volta a receber jogos da equipa de Jorge Simão apenas a 4 de dezembro, com o Vitória de Guimarães - antes, joga na Luz e nos Barreiros. Em qualquer cenário, não faltarão lugares para acolher os entusiastas vimaranenses