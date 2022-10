Balneário do Paços de Ferreira ouviu das boas após derrota com o Marítimo

Nem todos perceberam o que é "jogar à Paços" e preveem-se saídas e entradas no mercado de inverno.

O plantel do Paços de Ferreira voltou no sábado de manhã ao trabalho, depois da derrota caseira da véspera frente ao então último classificado, o Marítimo, que mereceu duras críticas de José Mota ao rendimento da equipa.

Também no balneário, logo após o desaire por 1-0, que atirou os castores para a derradeira posição da classificação, o treinador foi incisivo nas críticas à atitude da equipa, que pretende ver "jogar à Paços" - deixar tudo em campo, independentemente do adversário, e privilegiar o coletivo -, como frisou na apresentação, mas que tarda em adotar os fundamentos para o conseguir.

Com muitos jovens e caras novas no plantel, os pacenses já ponderam a saída de alguns jogadores e a entrada de reforços no mercado de janeiro.

O próximo confronto é com o FC Porto e não vem numa boa altura para os pacenses, até porque os campeões nacionais empataram nos Açores e atrasaram-se para o Benfica, líder da Liga Bwin.