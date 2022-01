"Baixas no Benfica? Pior está o Paços de Ferreira, que não tem equipa B e sub-23"

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira

Líder pacense considerou que, pese os vários atletas encarnados de baixa, a cumprir isolamento, a turma de Nélson Veríssimo estará "forte" e salientou que o Benfica continuará a ter jogadores suficientes para ir a jogo

A poucas horas de ver o Paços de Ferreira defrontar o Benfica, este desfalcado de sete jogadores por infeção pelo novo coronavírus, Paulo Meneses relativizou esse facto ao denotar que o clube pacense teria mais dificuldades pela falta de plantéis secundários.

"Podemos ter surpresas [infeções] pela negativa até ao [dia do] jogo, mas pior está o Paços de Ferreira que não tem equipa B e equipa sub-23 para ir buscar jogadores [para substituir possíveis infetados]", afirmou o presidente pacense, à "Renascença".

A propósito, Paulo Meneses considerou que, não obstante as ausências de Pizzi, Radonjic, Meité, Svilar, Yaremchuk, Vlachodimos e Vertonghen, a cumprir isolamento profilático, a turma de Nélson Veríssimo estará "forte" e salientou que o Benfica continuará a ter jogadores suficientes para entrar em campo na Luz.

"Há regras para cumprir, há regulamentos bem definidos e nós, os clubes, temos de nos sujeitar, mas o Benfica tem muita qualidade na equipa A e na equipa B, por isso vai apresentar-se forte", referiu, à mesma rádio, o presidente do Paços de Ferreira.

Em 21 de dezembro de 2021, a Liga Portugal aprovou, em assembleia geral extraordinária, a aplicação de uma regra que impede a realização de um jogo caso uma das equipas não tenha, pelo menos, 13 atletas disponíveis, um deles guarda-redes.

Confiante para o jogo com o Benfica, dado que o Paços de Ferreira "está um bom momento", pelo que "vai tentar pontuar, pelo menos", Paulo Meneses vincou que "ainda há um caminho longo" após o "bom" início de César Peixoto, no mês passado.

"Em 2018, mudámos de treinador, ganhamos dois jogos e depois tudo se complicou", contextualizou o líder pacense, que destacou o benefício de César Peixoto, recentemente infetado, poder orientar a equipa diretamente no campo.

"É fundamental o responsável máximo de uma equipa técnica poder estar no banco. Será uma das mais-valias do Paços para este jogo", acrescentou o líder pacense, em alusão à recuperação do técnico, que orientou os treinos da equipa de forma online desde o passado dia 3, altura em que testou positivo ao novo coronavírus.

O Paços de Ferreira, que não tem ausências devido à covid-19, defronta, no próximo domingo, o Benfica, no estádio da Luz, em novo jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta do principal campeonato nacional.