Declarações de José Mota, treinador do Paços de Ferreira, após o empate com o Trofense (1-1) na Taça da Liga.

Diferenças: "As diferenças entre a I e a II Liga não são assim tão acentuadas, principalmente quando se joga no terreno do adversário. Aquilo que se prevíamos que iria ser um jogo sem muito espaço para se jogar aconteceu. Muito por responsabilidade nossa, porque acho que tivemos muita posse de bola, mas sem grande objetividade, determinação e agressividade, nomeadamente no último terço. "

Espaços: "Percebemos, portanto, que o adversário iria aproveitar o espaço que naturalmente lhe íamos concedendo, para explorar na transição e aconteceu que uma dessas transições deu golo. Tentámos reagir ao golo, mas sem aquela criatividade e agressividade no último terço que pudesse criar oportunidades. Ou seja, naturalmente, a defensiva do Trofense conseguia anular as nossas investidas."

Segundo tempo: "Na segunda parte, fomos mais agressivos e determinados. Tivemos mais sentido de baliza. [...] Com 10, tivemos uma equipa mais unida, agressiva e solidária. [...] Não foi o resultado que nós pretendíamos, mas a reação da segunda parte fez-me mais alegre com o comportamento dos jogadores."