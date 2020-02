Artigo 94: Paços de Ferreira defrontou Santa Clara, mas jogou sob protesto

A intenção de protestar este jogo fora manifestada antes da derrota por 2-0 da equipa orientada por Pepa

O Paços de Ferreira formalizou o protesto do jogo com o Santa Clara, evocando o Artigo 94 do Regulamento Disciplinar da Liga, específico à "não realização de jogos por falta de condições do estádio, de segurança ou dos equipamentos". Os responsáveis do clube pacense já haviam dado indicações aos delegados do jogo ainda no sábado, assim que ficara determinado o adiamento do encontro por falta de condições técnicas.

A intenção de protestar este jogo fora manifestada antes da derrota por 2-0 da equipa orientada por Pepa, pois o processo foi encetado nos momentos prévios do início do jogo. Os pacenses foram a jogo, mas sob protesto e para evitar a penalização de perda de pontos por falta de comparência.

O referido Artigo 94 prevê a punição do clube organizador com uma sanção de derrota e uma multa pecuniária e "uma sanção de reparação à Liga Portugal e ao adversário das despesas de arbitragem, de delegacias, de organização e do valor da receita que eventualmente coubesse ao adversário".