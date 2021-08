"Aos 20 segundos, o Kane fica isolado e coloca-nos logo em sobressalto..."

Declarações de Jorge Simão no final do Tottenham-Paços de Ferreira (3-0), referente ao playoff da Conference League

Três centrais: A ideia de jogar com três centrais assenta basicamente em dois pressupostos: o ciclo que terrível de jogos que estamos a passar com poucos dias de recuperação entre eles e a necessidade obrigatória de gerir o tempo entre eles e a necessidade de defendermos a a largura do jogo. O Tottenham é uma equipa que fecha muito os espaços por dentro e joga muito por dentro, queríamos condicionar o jogo do Tottenham nesse aspeto, mas não escondo que o principal motivo residiu no facto de termos de gerir os nossos jogadores neste ciclo terrível de jogos.

Primeiro golo retraiu a equipa: Aos 20 segundos o Kane fica isolado na cara do guarda-redes e coloca-nos logo em sobressalto. O Tottenham vinha com a ideia de resolver a eliminatória e mentalmente estávamos preparados para esse embate. Mentalmente condiciona sofrer cedo, mas não foi por aí. São dimensões muito diferentes. Se tivéssemos trazido uma vantagem de dois golos, as coisas podiam ter sido diferentes.

Harry Kane: Estamos a falar de um dos melhores avançados do futebol de momento e claro que desequilibrou. Não há muito mais a dizer. É difícil.