Antunes dirige-se à bancada e deixa o Marítimo-Paços de Ferreira em lágrimas

Os jogadores do Paços de Ferreira foram agradecer aos adeptos que marcaram presença no estádio dos Barreiros e Antunes ficou muito irritado com algo que terá ouvido, vindo das bancadas.

No final do Marítimo-Paços de Ferreira, que os madeirenses venceram por 2-0, os jogadores pacenses dirigiram-se à bancada onde estavam presentes alguns adeptos da equipa nortenha e Antunes, lateral-esquerdo e um dos mais experientes do plantel, ficou muito irritado com algo que terá ouvido, vindo de um adepto.

O jogador do Paços de Ferreira teve de ser agarrado por companheiros de equipa e ficou a apontar para o emblema do clube. Depois, deixou o relvado a chorar.

No final, sem falar diretamente do caso de Antunes, Jorge Simão mostrou perceber o descontentamento dos adeptos face ao momento.

"Percebo a atitude dos adeptos, claramente. Seria de estranhar era se os adeptos não mostrassem o seu desagrado. Só este grupo de trabalho é que pode dar a volta a este momento", afirmou, no final da partida.