Antunes cruzou e Delgado fez assim o empate no Paços-FC Porto

Jogador chileno, assistido por Antunes, fez o 1-1 no marcador no encontro da ronda 25 do campeonato.

Leia também Ténis "Se o povo ucraniano estiver a ver-me, quero dizer-vos que tentei lutar pela Ucrânia" Após uma longa fuga, de carro, a pé e de barco, até à Roménia, na companhia da irmã de apenas 15 anos, Dayana Yastremska refugiou-se em França, onde recebeu um "wild card" para disputar o torneio de Lyon e ganhou encontros pelo seu país, como referiu em court.