Antunes: "A malta está entusiasmada para a época que aí vem"

Antunes no arranque da pré-época

Antunes entusiasmado com a nova temporada do Paços de Ferreira

Antunes, figura maior do Paços de Ferreira, deu conta do entusiasmo do plantel para a nova época, assegurando que a aposta é melhorar o 11.º lugar da época passada.

"Deu para descansar o corpo e a mente, e agora voltamos na máxima força. A malta está entusiasmada para a época que aí vem, as expectativas são sempre grandes: queremos sempre fazer melhor do que no ano anterior, mas tendo a permanência como principal objetivo", disse Antunes, em declarações partilhadas pelo Paços de Ferreira.

O experiente futebolista, de 35 anos, foi um dos 27 elementos que compareceram esta segunda-feira ao arranque dos trabalhos do Paços de Ferreira para a nova época e aproveitou para deixar uma palavra de conforto para os adeptos, nesta altura preocupados com as saídas de vários titulares (Marco Baixinho, Maracás, Nuno Santos, Hélder Ferreira e Denilson) e apenas uma contratação (Jordan Holsgrove, médio escocês ex-Celta de Vigo).

"É uma nova época, novas ambições e queremos fazer uma época melhor do que a anterior. [Os adeptos] Podem ter a certeza de que vamos defender esta camisola até à morte", concluiu.

Dos 27 jogadores que realizaram os testes médicos fazem parte dois ex-juniores (Miguel Mota e Pio) e cinco jogadores que regressam após empréstimo: Bruno Silva, Pedro Martelo, Dor Jan, Zé Oliveira e Simão Rocha, este último apostado em ficar no plantel.

"Tive uma boa temporada [no Torreense], numa época que era para me afirmar, mas agora quero fazer uma boa pré-época e ficar no meu clube e na I Liga. É sempre bom estar de volta e trabalhar no topo", referiu o defesa esquerdo, que em Paços terá a concorrência de Antunes, João Vigário e Luís Bastos.

Simão Rocha apostou as suas fichas "num campeonato tranquilo" do Paços, esperando concretizar esse objetivo "o mais cedo possível".

O técnico César Peixoto aguarda "reforços cirúrgicos" para colmatar as principais saídas (deixaram o clube cinco habituais titulares) e quer limitar o plantel a 26 elementos, incluindo os guarda-redes.

Até à composição final do plantel, Peixoto vai trabalhar com 27 jogadores já a partir de quarta-feira de manhã, em Paços, num final de semana que marcará o primeiro particular.

O Paços defronta no sábado, dia 2 de julho, no estádio Capital do Móvel, às 10h30, a seleção amadora concelhia, voltando a competir uma semana depois, no dia 9, em Oliveira de Azeméis, diante da Oliveirense, às 10h30.

Seguem-se jogos particulares com o Moreirense (dia 13, às 10h30, em Vila Chã, Esposende), Rio Ave (dia 16, em Vila do Conde, às 10h30,) Santa Clara (dia 20, em Paços, às 20h00).

Na agenda dos castores estão ainda confrontos no dia 23 de julho com o Gil Vicente (às 10h30) e o Trofense (Paços, às 18h00), encerrando o programa de encontros particulares no dia 30, também em dose dupla, frente ao Varzim (Póvoa, 10h30) e Vizela (Paços, 17h30).