André Ferreira testou positivo à covid-19 e vai falhar jogo com Boavista

André Ferreira, guarda-redes do Paços de Ferreira

Redação com Lusa

Totalista nas escolhas pacenses na Liga Bwin, o guarda-redes e o defesa esquerdo Luís Bastos testaram positivo ao vírus e vão falhar receção ao Boavista, confirmou esta quinta-feira César Peixoto, treinador do Paços

César Peixoto, que falava na antevisão ao jogo da 19ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta sexta-feira, deu conta dos dois testes positivos no plantel e da consequente ausência do jogo em casa com o Boavista.

Luís Bastos não deveria ser titular, mas André Ferreira é um dos indiscutíveis da equipa e o único totalista do Paços na Liga Bwin, integrando uma reduzida lista da qual fazem também parte os guarda-redes Samuel (Portimonense), Ádan (Sporting), Diogo Costa (FC Porto) e Matheus (Sporting de Braga).

"O Jeimes e o Vekic têm trabalhado de forma fantástica e quem jogar dá-nos todas as garantias", disse César Peixoto, que, pela primeira vez, assumiu a necessidade de o Paços se reforçar.

O técnico explicou a situação com as carências, possíveis saídas e lesões, sendo a mais recente a que afetou o central brasileiro Flávio Ramos, que esta semana fraturou o perónio e viu a época terminar da pior forma.

"Não está ainda decidido que o Flávio [Ramos] vá ser operado, mas ficámos com três centrais e precisamos de quatro e, por isso, vamos ter de ir ao mercado. Para mim, era uma boa prenda que o Stephen Eustáquio não saísse e no ataque, como qualquer treinador, gostamos de ter jogadores com características diferentes, que permitam criar várias soluções na mesma posição", explicou o técnico.

Apesar das "muitas condicionantes", César Peixoto, para quem o mercado de transferências deveria ser limitado a uma semana, defendeu que a melhor opção (no ataque) seria a que complementasse as características de Denilson, "um jogador que sai mais para ligar o jogo", e João Pedro, "mais fixo".