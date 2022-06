André Ferreira está na lista de clube espanhol

Guarda-redes fez uma época a bom nível em Paços de Ferreira e despertou interesse do Granada.

O desempenho de André Ferreira na baliza do Paços de Ferreira tornou-o apetecível no mercado. Luva de prata da Liga Bwin, está nos planos do Granada, clube espanhol que acabou relegado ao segundo escalão e tenta, por estes dias, reorganizar-se com um novo elenco para a gestão do futebol.

Orçamento e concorrência no mercado serão desafios para garantir a transferência.