Alinha no Benfica B e está muito perto de se tornar reforço do Paços de Ferreira

Pedro Ganchas, na imagem ao serviço do Benfica B

Pedro Ganchas é um desejo antigo dos castores.

O Paços de Ferreira está muito perto de garantir a contratação, a título definitivo, de Pedro Ganchas. Trata-se de um jovem central de 21 anos que tem evoluído na equipa B do Benfica, com 11 jogos realizados e um golo marcado esta época.

Ganchas é já um alvo antigo dos castores, tendo estado na lista do clube na passada temporada. O namoro, sabe O JOGO, está muito perto de ser concretizado no papel, com a assinatura de um contrato.

Além do Benfica, o jogador passou por Carregado e Sacavenense no processo de formação.