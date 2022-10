Adeptos pedem saída de César Peixoto e discutem com jogadores do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira, ainda sem vitórias, e o Arouca empataram a um golo, em encontro da oitava jornada da I Liga Bwin

O apito para o final do Paços de Ferreira-Arouca (1-1) despertou de imediato a contestação dos adeptos pacenses, insatisfeitos com o facto da equipa ainda não ter ganho qualquer jogo na Liga Bwin 2022/23.

Adeptos a pedirem a demissão do treinador César Peixoto e troca de palavras entre pessoas na bancada e alguns jogadores do Paços - casos de Antunes e Flávio Ramos - destacaram-se num ambiente de enorme frustração com a carreira da equipa da casa, que com este segundo empate seguido, após seis derrotas a abrir, passou a somar dois pontos.