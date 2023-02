Abbas Ibrahim deixa Paços de Ferreira rumo ao Azerbaijão

Médio nigeriano ruma ao Zira, mas os castores conservam parte do passe

Abbas Ibrahim já não pertence ao plantel do Paços de Ferreira. O médio nigeriano vai rumar à liga do Arzebaijão a título definitivo, passando a fazer parte do Zira, que neste momento é o quarto classificado dessa liga.

A saída deveu-se a um pedido do próprio jogador, com intuito de poder jogar mais, e os responsáveis pacenses acederam a esse pedido, ficando ainda com o passe partilhado com o Zira.

Esta quarta-feira, César Peixoto deu folga à equipa e quinta-feira já regressa com toda a força, para preparar o jogo em Portimão, na segunda-feira, no qual já vai poder contar com os reforços, (Paulo Bernardo, Tiago Ribeiro e Hernâni).