Maracás, defesa do Paços de Ferreira, viu erros em dois lances cruciais da equipa na derrota para o FC Porto, por 2-0, no Estádio do Dragão, este domingo, a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Dois erros: "A equipa esteve bem durante o jogo, mas vacilou em dois lances que foram decisivos. Temos que continuar a trabalhar da mesma forma, vamos jogo a jogo e tenho a certeza de que vamos conseguir conquistar os nossos objetivos".

Superioridade do adversário: "A vitória do FC Porto foi merecida, porque conseguiu converter em golos as oportunidades que teve. Não vamos tirar o mérito deles. Vamos continuar o nosso trajeto pensando jogo a jogo. Vamos conseguir conquistar coisas boas no final do campeonato. Foi importante manter a distância pontual para o sexto classificado, porque assim o Paços está cada vez mais perto de conquistar o objetivo. Na verdade, o primeiro objetivo já foi conquistado, que era a permanência, e agora o objetivo é pensar em voos mais altos. Mantendo este trabalho vamos conquistar mais pontos e selar o campeonato de uma grande forma".