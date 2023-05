"A opção pelo modelo SDUQ vai fazer-nos correr sérios riscos de sustentabilidade"

Presidente reeleito do Paços de Ferreira preocupado com sustentabilidade financeira do clube.

Paulo Meneses foi reconduzido na presidência do Paços de Ferreira, ao encabeçar a lista única às eleições realizadas hoje, assumindo como prioridade do seu novo mandato alterar o modelo de gestão do clube da I Liga.

Participaram no ato eleitoral 315 sócios dos 1.753 votantes capacitados, totalizando 1.655 votos, dos quais 189 em branco e 17 nulos.

O agora reconduzido líder do Paços de Ferreira assume como prioridade para o seu quinto mandato alterar o modelo de gestão da Sociedade Unipessoal por Quotas (SDUQ), de modo a garantir a sustentabilidade do emblema pacense no futuro.

Meneses defende a criação de uma sociedade desportiva em regime de sociedade comercial, com uma gestão em parceria, em que a percentagem do capital a negociar com o investidor será sempre minoritária e decidida em assembleia pelos associados.

O Paços de Ferreira foi o primeiro clube profissional a assumir a SDUQ como modelo de gestão.

"Apresentámos os estatutos em 2013 e não sabíamos como seria a evolução do futebol. A opção pelo modelo SDUQ, como temos este ano, é um modelo que nos fará correr sérios riscos de sustentabilidade e não é compatível para a I Liga", disse Paulo Meneses aos associados, na véspera das eleições, no decorrer da sessão de esclarecimento sobre o projeto da lista que encabeçou.

Em função do modelo de gestão que os sócios do Paços vierem a aprovar, Meneses deu, também aí, conta do desejo de retomar o projeto da equipa de sub-23, por entender a importância da formação no futuro desportivo do clube.

Caso esta ideia avance, o Paços, ainda a discutir a permanência na I Liga, poderá avançar para a construção de uma nova academia desportiva, ou, então, apostar na requalificação de um complexo desportivo de um clube amador do concelho.