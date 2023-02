A influência de Guardiola e Luis Enrique nas ideias de César Peixoto

Filosofia "ofensiva e atrevida", com "prioridade à posse de bola", são princípios que os dois técnicos espanhóis seguem e que o português abraça e tenta incutir nas suas equipas

César Peixoto deixou e reassumiu o comando técnico do Paços de Ferreira, sendo este o mote para uma entrevista concedida ao jornal espanhol AS. "Voltei porque acredito na equipa e acho que vamos conseguir a salvação. O mais importante é ter consistência e jogar cada partida como se fosse uma final. A margem de erro é mínima", realça o antigo lateral esquerdo, que hoje tem mais um teste de fogo, no terreno do Portimonense.

O treinador do Paços de Ferreira assume ter uma filosofia "ofensiva e atrevida, independentemente dos adversários". "Vou tentar sempre dominar os jogos", promete, uma ideia que bebeu de dois técnicos espanhóis com os quais se identifica. "Gosto muito de Pep Guardiola e de Luis Enrique. São treinadores que dão prioridade à posse de bola, aproveitam os espaços e gerem os jogos como ninguém", analisa.

Com uma passagem pelo Espanhol de Barcelona, César Peixoto recordou o ponto alto da sua carreira, a conquista da Champions pelo FC Porto, em 2004. "Foi um ano muito bonito, com títulos e grandes recordações. José Mourinho é um inovador e marcou uma era no futebol. Eu e outros treinadores aprendemos muito com ele", elogia.

A falar para um jornal espanhol, César Peixoto disse que "adoraria ter a oportunidade de treinar" uma equipa da La Liga. "Vejo muitos jogos de Espanha e a forma de jogar atrai-me imenso. É um dos melhores campeonatos do Mundo. Quem não gostaria de lá chegar?", sublinha a sua ambição.