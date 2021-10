A análise de Jorge Simão: "Não chega só a qualidade do jogo"

Declarações do treinador do Paços de Ferreira na antevisão ao jogo com o Arouca.

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, disse este sábado que é necessário "estar no máximo das capacidades" para vencer o "competitivo" Arouca, em jogo da nona jornada da Liga Bwin, no domingo.

"Amanhã [domingo] teremos um adversário competitivo, que nos vai obrigar a estar no máximo das nossas capacidades. Mas estamos prontos para ir a jogo e lutar pelos três pontos", disse Jorge Simão, em conferência de imprensa.

O técnico pacense reconheceu os benefícios da pausa no campeonato, pela possibilidade de "recuperar alguns jogadores com toques e mazelas", e reiterou a confiança num jogo consistente da equipa.

"Já conseguimos demonstrar em vários jogos uma qualidade e exibição que nos permite ficar orgulhosos do que produzimos em campo", referiu o técnico, sem deixar de reconhecer alguma dificuldade da sua equipa em manter as vantagens no resultado nos jogos caseiros.

Jorge Simão lembrou as vantagens no marcador diante de Estoril, Boavista e Belenenses, admitindo que "não chega só a qualidade do jogo". "Nestes três jogos, estivemos na frente e o Paços até foi a equipa mais consistente. Jogámos com a nossa qualidade e capacidade de ligar entre os setores, mas muitas vezes é importante perceber o que o jogo está a pedir e, se necessário, controlar a vantagem. Faltou essa parte. A nossa ideia será sempre a de dominarmos nos 90 minutos, mas do outro lado também está sempre um adversário", concluiu.

Rui Pires, com um problema físico, vai falhar o jogo, juntando-se na lista de indisponíveis aos lesionados de longa duração Jordi e João Vigário.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Arouca é 16.º, com cinco.

As duas equipas vão defrontar-se no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, no domingo, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.