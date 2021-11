Jorge Simão: "Sporting? É das equipas que mais gosto de ver, para não dizer a que mais gosto"

Jorge Simão diz que Paços vai defrontar equipa mais exigente da Liga Bwin.

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, admitiu este sábado que o Sporting é o adversário mais exigente da Liga Bwin, sem perder a esperança na estratégia montada para o jogo da 11.ª jornada, no domingo.

"Vamos defrontar uma equipa muito boa, que está num bom momento, é das equipas que mais gosto de ver jogar em Portugal, para não dizer a que mais gosto de ver, porque jogam um jogo muito limpo e têm um padrão comportamental muito consistente", disse Jorge Simão, na conferência de antevisão ao jogo com o Sporting.

O técnico pacense lembrou que, "apesar de todos saberem o que procuram no jogo, não é fácil contrariar" o futebol do Sporting, daí a exigência na preparação do jogo e a demora em encontrar a "luz" capaz de travar os atuais campeões nacionais.

"Mais [análise] em termos de quantidade, não direi, mas em termos de exigência sim, claramente, num processo que puxou muito por mim. Até se fazer luz. Cheguei a um ponto onde se fez luz e decidimos. São pequenas nuances estratégicas e táticas, porque na minha cabeça amanhã [domingo], pelo menos no plano teórico, vamos fazer um jogo fantástico", referiu o técnico pacense.

Para travar o Sporting, Jorge Simão disse pretender uma "demonstração inequívoca de qualidade e organização de jogo" do Paços, numa estratégia que passou ainda por ouvir Antunes, campeão pelo Sporting na época passada, até "para limpar ideias", e que terá em conta a preponderância de Coates, um jogador que "consecutivamente tem vindo a fazer golos e a ser decisivo".

"O Sporting tem uma forma de jogar muito lúcida, é aquilo, mas não é fácil de chegar lá. Foi campeão na época passada sem ser a equipa com mais golos marcados, mas sendo a melhor defesa, o que se repete este ano. Fazer aquela surpresa acontece, mas manter a consistência é difícil", insistiu.

O técnico relativizou, por outro lado, o facto de o Paços só ter ganhado como visitado na primeira jornada do campeonato, contrapondo que, nos últimos seis jogos, o Paços só perdeu um, e por um, no Dragão (2-1), "depois de estado a ganhar".

"Temos de nos mostrar confiantes", concluiu.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o 11.º lugar, com 11 pontos, enquanto o Sporting é segundo, com os mesmos 26 do líder FC Porto.

As duas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 19:00, num jogo que terá arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.