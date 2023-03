O Vizela regressou aos triunfos na I Liga Bwin, ao impor-se no reduto do Estoril, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada que marcou a estreia de Ricardo Soares no comando dos estorilistas.

