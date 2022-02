Igualdade a um golo em jogo da ronda 24 do campeonato.

Vizela e Portimonense empataram 1-1, em jogo da 24.º jornada da Liga Bwin, e mantêm as respetivas séries sem vencer.

Em Vizela, o Portimonense, que não vence no campeonato desde 12 de dezembro de 2021, quando foi triunfar ao terreno do Moreirense (2-1), marcou primeiro, pelo central brasileiro Willyan, aos 17 minutos, mas o seu compatriota Guilherme Schettine empatou para os minhotos, aos 36.

O Portimonense, que somou o quarto empate seguido a um golo e conta 10 jogos consecutivos sem vencer, permanece no nono lugar, com os mesmos 29 pontos do Marítimo, enquanto o Vizela, que voltou a pontuar após duas derrotas mas contabilizou o quarto jogo sem vencer, segue no 13.º lugar, com 24.

