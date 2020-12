Triunfo da equipa minhota por 4-0 frente ao Santa Clara. Quaresma marcou e fez duas assistência. Estuoiñan bisou.

O Vitória de Guimarães alcançou esta segunda-feira o resultado mais volumoso da temporada, ao golear em casa do Santa Clara por 4-0. Ricardo Quaresma esteve em grande foco: apontou o primeiro golo da conta pessoal pelo clube minhoto e fez ainda duas assistências.

André André, ao minuto seis, inaugurou o marcador após passe do extremo internacional português, que aumentou a vantagem após excelente jogada individual aos 27'. Óscar Estupiñan, avançado colombiano "recuperado" para a equipa principal, bisou, com golos aos 30' e 55', o segundo com Quaresma na assistência.

O Santa Clara, logo no início da segunda parte, dispôs de uma grande penalidade, mas Rashid falhou por duas vezes: o lance foi repetido depois de Varela ter defendido o primeiro remate, com o médio a atirar depois para fora.

Com este resultado, o Vitória é quarto classificado de forma provisória, com mais um ponto do que o Braga (19/18), que terça-feira recebe o Rio Ave. Já o Santa Clara está no sétimo posto com 13 pontos.

Veja o resumo do jogo: