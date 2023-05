Vitória ganha em Vila do Conde e garante presença nas provas europeias

Triunfo por 1-0 da formação minhota no encontro da ronda 32 do campeonato.

O Vitória garantiu este domingo a presença na próxima edição da Conference League, ao vencer em casa do Rio Ave, com um golo de Handel na segunda parte. A formação orientada por Moreno beneficia do facto de o Chaves não estar inscrito na UEFA para festejar já o apuramento.

Resta saber se termina no quinto lugar - está em luta direta com o Arouca - , que vale a entrada na terceira pré-eliminatória, ou se entra na segunda, caso fique atrás da equipa treinada por Armando Evangelista. Para já, o Vitória tem mais dois pontos, mas o Arouca só entra em campo nesta ronda na segunda-feira, em casa do Estoril.

Recorde-se que o Vitória já nesta temporada esteve em ação na terceira prova europeia de clubes, fruto do apuramento na época anterior. Ultrapassou os húngaros do Puskás Akadémia, mas foi eliminado pelo Hajduk Split, da Croácia, na terceira pré-eliminatória.